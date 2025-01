Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazionescherzo sul grande raccordo anulare e sul tratto Urbano della A24L’Aquila oggi domenica 5 gennaio alle 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura avrà luogo il rito dell’apertura della Porta Santa alle 12 la recita della preghiera dell’angelus la benedizione Apostolica i fedeli in piazza San Pietro di Papa Francesco possibili difficoltà alin tutta l’aria fino al 6 gennaio ricordiamo in vigore l’estensione delle orario delle ZTL del centro storico e Tridente diventerà 6:30 elementi stessa validità estesa ai giorni festivi per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità