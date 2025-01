Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-01-2025 ore 07:30

LuceverdeBuongiorno nessuna segnalazione particolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila oggi domenica 5 gennaio alle 10 presso la Basilica di San Paolo fuori le mura a luogo il rito dell’apertura della Porta Santa alle 12 la recita della preghiera dell’angelus la benedizione Apostolica ai fedeli in piazza San Pietro di Papa Francesco prevista la partecipazione di numerosi fedeli con possibili difficoltà di circolazione nell’area circostante per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità