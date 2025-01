Agi.it - Torino-Parma finisce senza reti (e con poche emozioni)

AGI - Arriva un altro 0-0 nel pomeriggio della Serie A:non si fanno male in quello che, dopo il successo del Cagliari, e' diventato uno scontro-salvezza. Dopo aver omaggiato il grande ex Aldo Agroppi con due striscioni ("Ciao Aldo, esempio del tremendismo granata" e "Grazie Aldo, lo scudetto del '76 porta anche il tuo nome"), l'Olimpico-Grandeincita i suoi beniamini. Vanoli rispolvera Vlasic e Ilicic, confermando Karamoh con Che Adams, mentre Pecchia sorprende: seconda panchina di fila per Bonny, la punta è Mihaila. Proprio il rumeno, tuttora a secco di gol in Serie A, rischia di sbloccarsi al 9': filtrante di Cancellieri dopo un'azione ubriacante e tocco in rete. Tutto è fermo, però, per un offside dell'ex Lazio e Verona. Risponde subito il Toro, ma Suzuki erige un muro: strepitosa doppia parata su Adams.