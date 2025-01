Sbircialanotizia.it - Torino-Parma 0-0, zero gol e poco spettacolo: Suzuki decisivo

Leggi su Sbircialanotizia.it

I granata, che non riescono a vincere in casa, si portano a 21 punti, mentre i Ducali salgono a 19 Ennesimo pareggio, il quarto, in questa 19esima giornata di Serie A, è lo 0-0 tra, all'Olimpico Grande. I granata che non riescono a vincere in casa, con questo punto si portano .