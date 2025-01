Inter-news.it - Thuram salterà Inter-Milan? Parole di Inzaghi indicative

Marcusdovrebbe saltare, sfida valida per la finale di Supercoppa Italiana. Le dichiarazioni di Simone, in conferenza stampa, danno indicazioni importanti sul tema.IL PUNTO – Marcusproverà fino all’ultimo ad esserci nella finale di Supercoppa Italiana tra. Il centravanti nerazzurro, i cui esami strumentali hanno evidenziato una lieve elongazione all’adduttore della coscia sinistra, ha poche chances di prendere parte al derby di Riyadh. L’entità dell’infortunio non è seria, ma il ragionamento che il tecnico Simoneintende condurre è quello di evitare rischi “inopportuni” in questa fase della stagione. La sua squadra, infatti, è attesa da un gennaio ricco di impegni, per affrontare i quali il francese non è una pedina di cui poter fare a meno.