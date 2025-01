Ternitoday.it - Ternana-Pontedera, Ignazio Abate: “Vogliamo iniziare l’anno con il piede giusto”

Leggi su Ternitoday.it

Dopo la sosta per le festività natalizie, riprende il campionato per la. I rossoverdi ospiteranno al Liberati il, per la prima partita casalinga del nuovo anno. “Entriamo in un anno importante per la società - ha dichiarato nella conferenza della vigilia- speriamo.