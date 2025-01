Salernotoday.it - Tentativi di furto a Buonabitacolo, i ladri fuggono dopo essere stati scoperti

Leggi su Salernotoday.it

Serata movimentata quella di ieri a, dove una banda diha tentato di colpire diverse abitazioni lungo via Nazionale, via Emanuela Loi e nel Parco del Sole. Gli intrusi hanno messo a soqquadro alcune case, portando via solo piccoli oggetti di uso quotidiano.Allarme furti.