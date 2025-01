Ilrestodelcarlino.it - "Tenere sempre d’occhio i prezzi"

Susy Calegari è un’affezionata cliente dei negozi di vicinato durante il periodo dei saldi. "Come tutti gli anni anche quest’anno farò acquisti durante i saldi. Trovodelle occasioni in questo periodo, però bisogna conoscere iprima per capire se l’articolo è veramente in saldo o meno. Bisognacontrollare i cartellini e idurante tutto l’anno. Ormai sono pochi i capi che servono perchè siamo usciti dalle festività e si esce di meno. L’inverno però non è ancora finito e credo che il freddo continuerà per i prossimi mesi. Per cui se capita l’occasione mi dedicherò a comprare qualche capo d’abbigliamento e magari un paio di scarpe".