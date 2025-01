Pianetamilan.it - Supercoppa italiana – Inter in finale: le reazioni dei social | VIDEO

Leggi su Pianetamilan.it

Guarda ilcon ledei tifosi dopo il successo dell'contro l'Atalanta inDumfries è celebrato da tutti per l'inaspettata doppietta, mentre i ripetuti errori in area di rigore non aiutano Lautaro Martinez ad allontanare le critiche. Guarda ilcon ledei tifosi dopo il successo dell'contro l'Atalanta inda Gazzetta.it.