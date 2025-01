Superbonus ha causato 50% rincari nelle costruzioni tra 2021 e 2023

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 5 gen. (askanews) – I costi di costruzione in Italia sono cresciuti in misura marcata dal, in coincidenza con il diffuso impiego delristrutturazioni edilizie. Lo rileva uno studio, intitolato “Il ruolo delnella crescita dei costi di costruzione delle abitazioni in Italia”, recentemente pubblicato nella collana “Questioni di economia e finanza” della Banca d’Italia. L’analisi empirica condotta “evidenzia che gli incentivi avrebbero contribuito per circa metà dell’aumento di tali costi tra settembree dicembre”. Il lavoro, di circa una quindicina di pagine e pubblicato in lingua inglese, studia il nesso tra gli incentivi per le ristrutturazioni edilizie a fini di miglioramento dell’efficienza energetica (cosiddetto “”) e l’andamento dei costi di costruzione degli edifici residenziali in Italia.