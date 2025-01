Calcionews24.com - Stefano Pioli: «In Arabia ci sono tanti milanisti. Vi racconto com’è la vita qui. Finale di Supercoppa, Conceiçao se la gioca. E Ancelotti ha detto una cosa importante»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di, allenatore dell’Al Nassr, sulla sua nuova avventura inSaudita e sul suo passato al Milan Inc’è, allenatore di Cristiano Ronaldo. E in questi giorni in cui il gotha del calcio italiano si è trasferito nel Paese, La Gazzetta dello Sport lo ha incontrato per parlare .