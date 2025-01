Oasport.it - Startlist slalom Kranjska Gora 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle azzurre

Domenica 5 gennaio, a, in Slovenia, si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino: inlospeciale femminile con la prima manche prevista alle 10.00 e la seconda run, con inversionemigliori 30, alle 13.00.LA DIRETTA LIVE DELLOFEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00Saranno in gara, tra le 62 atlete al via in rappresentanza di 19 Paesi, 6, ovvero Martina Peterlini, con il pettorale numero 17, Marta Rossetti con il 30, Lara Della Mea con il 33, Vera Tschurtschenthaler con il 38, Lucrezia Lorenzi con il 42 e Giorgia Collomb con il 53.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mesePer lospeciale femminile della Coppa del Mondo 2024-di sci alpino la diretta tv sarà affidata a Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la direttasarà fruibile su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.