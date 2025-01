Fanpage.it - Spara al vicino dopo una lite, l’ex sciatrice Vera Schenone: “Infastidiva la volpe che avevo addomesticato”

Leggi su Fanpage.it

Avrebbeto aldi casa perché, a suo dire, infastidiva laalla quale dava da mangiare tutti i giorni. Si è giustificata così, l'84enne exolimpica in arresto per tentato omicidio. L'imprenditore 52enne Stefano Milanese è ricoto in gravi condizioni.