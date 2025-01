Oasport.it - Snowboard, Ian Matteoli fantastico secondo a Klagenfurt nel Big Air

Va in archivio la tappa di Coppa del Mondo di big air diin quel di(Austria). C’era attesa per quanto riguarda i colori italiani per Ian, l’unico che era riuscito a qualificarsi per la finale di questa sera. L’azzurro ha disputato una prova davvero superba, riuscendosi a piazzarsi in seconda posizione proprio come era successo un mese fa a Pechino.Il nostro portacolori si è ripetuto disputando due fantastiche run: prima un 87.50, poi un 87.75 che l’hanno condotto a un computo totale di 175.25. A vincere è stato il giapponese Taiga Hasegawa con un totale di 179.75 e a completare il podio c’è il norvegese Oyvind Kirkhus con 172.00.Al femminile la vittoria è andata alla britannica Mia Brookes che ha chiuso la sua prova con ilpunteggio di 184.25, precedendo la giapponese Mari Fukada che ha fatto registrare un 182.