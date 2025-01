Cesenatoday.it - Serie D, nulla da fare per la Sammaurese contro la capolista Forlì

Pur giocando bene ladeve arrendersi alprimo della classe. I biancorossi vincono il derby 2-0 a San Mauro Pascoli e mantengono dunque la vetta della classifica. Avvio complicato per i giallorossi, che al 5? si ritrovano sotto per via del gol dell’ex: Campagna si ritrova una.