Fanpage.it - Sergio Conceiçao irritato da una domanda prima di Inter-Milan in Supercoppa: “Mica sei juventino?”

Leggi su Fanpage.it

ha presentato la finale diItaliana che ilsi giocherà contro l'il 6 gennaio a Riad, rispondendo al veleno ad unasul suo debutto rossonero coinciso con la semifinale, vinta sulla Juventus: "La fortuna non conta nulla se non lavori tanto e non sei serio"