Vicenzatoday.it - Scoppia l'incendio in abitazione, provvidenziale intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Vicenzatoday.it

Poco dopo le 3 di domenica 5 gennaio, idelsono intervenuti in via Martiri di Belfiore a Vicenza per l’all’interno di un’al primo piano di una casa affiancata: nessuna persona è rimasta ferita.Idelarrivati da Vicenza con un’autopompa.