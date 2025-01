Oasport.it - Sci alpino, Martina Peterlini: “Forse ho tenuto troppo, devo cercare di essere più continua”

Leggi su Oasport.it

ha chiuso al 24° posto lo slalom speciale femminile andato in scena a Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci: la roveretana ha terminato la prova con un ritardo di 3?68 dalla ventenne croata Zrinka Ljutic, vittoriosa in 1’39?62.Alle spalle della balcanica si è piazzata l’elvetica Wendy Holdener, seconda a 16 centesimi, mentre salgono oltre il secondo i distacchi delle altre concorrenti: terza la svedese Anna Swenn Laon a 1?19, davanti alle elvetiche Camille Rast, quarta a 1?36, e Melanie Meillard, quinta a 1?44.La trentina ha analizzato la seconda manche al sito federale: “Non capisco il motivo del ritardo,ho. Nella parte alta mi sono sentita bene: mi spiace per questo ritardo, la classifica è corta e con poco margine si scende molto in classifica.