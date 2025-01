Trentotoday.it - Schianto micidiale in strada: cinque feriti: 3 elicotteri sul posto

Leggi su Trentotoday.it

È di, di cui tre in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente frontale avvenuto in Val di Fiemme nel primo pomeriggio di domenica 5 gennaio. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Cavalese, lungo lastatale 58 delle Dolomiti.