Sardegna Guzzetta | Pronuncia Consiglio regionale è sempre sindacabile

Leggi su .com

(Adnkronos) – Unadeldellasulla decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde per presunte irregolarità sul rendiconto delle spese elettorali non è ipotizzabile nell'immediato. "Secondo la Corte costituzionale (sent. 387/1996) la questione delladelsulla decadenza si porrà solo nel momento in cui il provvedimento diventerà 'definitivo'". .L'articolo: “” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.