Sbircialanotizia.it - Sardegna, Guzzetta: “Pronuncia Consiglio regionale è sempre sindacabile”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il costituzionalista sul caso Todde: "Ma è possibile solo a provvedimento definitivo, lo stabilisce la Corte costituzionale" Unadeldellasulla decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde per presunte irregolarità sul rendiconto delle spese elettorali non è ipotizzabile nell'immediato. "Secondo la Corte costituzionale (sent. 387/1996) la questione delladel .