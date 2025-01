Liberoquotidiano.it - Sardegna, Guzzetta: "Pronuncia Consiglio regionale è sempre sindacabile"

Roma, 5 gen. (Adnkronos) - Unadeldellasulla decadenza della presidente della Regione Alessandra Todde per presunte irregolarità sul rendiconto delle spese elettorali non è ipotizzabile nell'immediato. "Secondo la Corte costituzionale (sent. 387/1996) la questione delladelsulla decadenza si porrà solo nel momento in cui il provvedimento diventerà 'definitivo'". A indicare la significativa sentenza della Consulta è il professore ordinario di Diritto pubblico all'università di Roma Tor Vergata, Giovanniche, analizzando all'Adnkronos una vicenda ingarbugliata sia sul fronte politico che giudiziario, rileva anche che"il giudizio delin sede giurisdizionale". Pertanto, "immaginando che la Presidente della Regioneimpugni effettivamente l'atto, sul piano giudiziario i tempi non saranno brevi: la lunghezza dei tempi si trasforma in una prolungata spada di Damocle 'politica' sulla Presidente e sulla sua legittimazione.