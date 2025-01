Oasport.it - Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il raduno di Roma: inizia l’era di Fabio Roselli alla guida delle azzurre

E’ scattatadicome CTdel: il tecnico ha visto partire ufficialmente il proprio incarico il 1° gennaio, ed è subitoto il primosotto la nuova gestione, che si terrà fino al 6 gennaio al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di.Nel calendario internazionaleper il 2025 spiccano, ovviamente, il Sei Nazioni, nel quale leesordiranno il 23 marzo in trasferta contro l’Inghilterra, e la Coppa del Mondo, con leche disputeranno il primo match il 23 agosto ad Exeter contro la Francia.Non fanno parte del gruppo in questa prima uscita le quattro italiane che militano nella Premiership inglese, ovvero Sofia Stefan, Beatrice Rigoni, Silvia Turani e Sara Seye, dato che il campionato nel Paese britannico non si è fermato durante le festività natalizie.