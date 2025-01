Pronosticipremium.com - Roma-Verona Primavera, formazioni ufficiali: Falsini cambia assetto, c’è Misitano

Tutto pronto per la sfida tra, gara valida per la 18ª giornata di Campionatoche si terrà allo Stadio Tre Fontane a partire dalle ore 11:00. Gara fondamentale per i giallorossi che nella giornata di oggi potrebbero trovare i tre punti per allungare in classifica e rimanere in solitaria al primo posto, anche in attesa di scoprire le sorti del Sassuolo. Al contrario gli scaligeri, dopo la brutta sconfitta contro il Genoa che ha concluso l’anno, hanno intenzione di ritrovare il ritmo e scalare posizioni su posizioni.per questa gara ha deciso di scendere in campo con giocatori diversi da quelli utilizzati nello scorso match. In porta, in questo caso, riposerà De Marzi e giocherà Jovanovic, protetto da Golic, Nardin, Cama e Mirra. Anche il centrocampo risulta nuovo, al netto della presenza di Marazzotti e Graziani che invece sono pilastri della formazione giallorossa.