Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Verona 1-2: Monticelli e Curti fermano Falsini, vetta a rischio

Leggi su Pronosticipremium.com

Non inizia bene il 2025 della, che al Tre Fontane vede interrompersi la propria lunga striscia di vittorie consecutive. La formazione disi arrende 2-1 al, che passa nella Capitale grazie alle reti di. A nulla è valso il momentaneo pareggio di Levak. Prestazione sottotono dei giallorossi, che adesso possono essere superati in classifica dal Sassuolo.Jovanovic da matita blu, ko dopo 7 successi di filaInizio del match scioccante per la, che si trova immediatamente costretta a rincorrere il. Dopo soli 6 minuti di gioco infatti gli ospiti si portano in vantaggio con, che è bravo a sfruttare il cross di Vermesan, dopo che l’azione era nata da un intervento maldestro a centrocampo di Golic, che aveva regalato la palla a Nwanege.