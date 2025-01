Iltempo.it - Roma, prima del derby sequestrati coltelli e spranghe

Leggi su Iltempo.it

Si sono svolte senza incidenti le fasi di accesso allo stadio per la coreografia. Dopo l'ingresso all'interno dello stadio dei gruppi riconducibili alle due componenti ultras, si è registrata la presenza di due aliquote - circa 300 persone - rispettivamente in piazzale ponte Milvio e nei pressi del bar River. In entrambi i casi, molti dei componenti dei gruppi si sono presentati con i volti coperti, indossando caschi e oggetti atti ad offendere. Lo schieramento delle Forze di Polizia a delimitare il confine delle aree rispettivamente destinate a ciascuna tifoseria, così come già pianificato nelle ore antecedenti dalla Questura, ha permesso di impedire l'avanzare del gruppo dei tifosinisti, così come dei sostenitori laziali, ciascuno dei quali è rimasto nella posizione iniziale. Trovati e, su entrambi i fronti delle tifoserie ultras, numerosi oggetti atti a offendere e contundenti.