.com - Roma-Lazio, il derby dei politici tra pronostici e scaramanzia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Accende il tifo, se mai ce ne fosse bisogno, la novità delin notturna. Non saranno pochi i vip della politica in tribuna d’onore all’Olimpico, per il fischio di inizio delle 20.45, con gli occhi puntati al rettangolo verde, stasera illuminato dai proiettori a led dell’impianto. “La presenza è confermata, come sempre, per il resto non parlo. “, dice l’azzurro in politica, Maurizio Gasparri capogruppo di Forza Italia in Senato, con il cuore giallorosso. Gasparri preferisce per ora affidarsi a “corni e riti scaramantici”. “Io -aggiunge- non manco mai, ci sarò pure questa sera”. Paolo Cento, ex parlamentare della sinistra, è un altro che non mancherà: “Da quando ho 8 anni credo di non aver mai saltato un-dice-. Anche oggi è come la prima volta e l’attesa più grande è sempre per la Curva Sud, la coreografia da vedere, i cori, i tifosi giallorossi”, dice il presidente delClub Montecitorio.