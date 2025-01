Sbircialanotizia.it - Roma-Lazio, il derby dei politici tra pronostici e scaramanzia

Da Gasparri a Mulè, da Lollobrigida a Barelli e Cento: la stracittadina accende il tifo Accende il tifo, se mai ce ne fosse bisogno, la novità delin notturna. Non saranno pochi i vip della politica in tribuna d'onore all'Olimpico, per il fischio di inizio delle 20.45, con gli occhi puntati al rettangolo .