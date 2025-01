Romatoday.it - Roma-Lazio 2-0: Pellegrini più Saelemaekers, il derby è giallorosso

Leggi su Romatoday.it

Lavince ilcontro laper due a zero. Claudio Ranieri si porta in casa il suo quinto successo in cinque stracittadine grazie ad una partenza super. I giallorossi mettono subito il piede sull'acceleratore e sblocca la partita con la mossa vincete di Sir Claudio Lorenzo