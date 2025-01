Oasport.it - Roddick parla di territori per spiegare la rivalità tra Sinner e Alcaraz

Leggi su Oasport.it

Latra Jannike Carlossta da tempo catturando l’attenzione degli appassionati di tennis ed è pronta ad accendersi nuovamente in questo avvio di stagione. Il fuoriclasse altoatesino e il formidabile spagnolo potrebbero trovarsi nuovamente uno di fronte all’altro agli Australian Open, primo Slam dell’anno in programma sul cemento di Melbourne dal 12 al 26 gennaio: il numero 1 del mondo potrà incrociare il numero 3 del ranking ATP non prima delle semifinali, ma per conoscere quale sarà il cammino dei due giocatori bisognerà aspettare il sorteggio in programma giovedì 9 gennaio.I due talenti si sono spartiti gli Slam nel 2024: l’azzurro ha trionfato agli Australian Open e agli US Open, mentre l’iberico ha festeggiato a Wimbledon e al Roland Garros. Il nostro portacolori ha dettato legge anche in tre Masters 1000 e alle ATP Finals, lo spagnolo ha avuto la meglio negli scontri diretti ufficiali prima che l’azzurro si imponesse nel testa a testa che ha animato il Six Kings Slam.