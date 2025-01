Rete antisionista in corteo a Basilica di San Paolo | Giubileo contro genocidio e guerre

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Decine di studenti si sono dati appuntamento questa mattina davanti alla fermata della metropolitana Sandi Roma per chiedere maggiore attenzione alla questione palestinese, nel giorno in cui è stata aperta la Porta Santa nella vicina. "Non voltatevi dall'altra parte, fermiamo Israele, per un, massacri e", si .