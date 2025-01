Pianetamilan.it - Ravezzani: “Ultras? Posizione dell’Inter diversa dal Milan. Almeno i rossoneri …”

Il giornalista Fabio, direttore di 'TeleLombardia', ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X', in merito all'inchiesta suglidi Inter e. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo. Sull'inchiesta sugli: "Siamo seri. Il punto non è che i vertici die Inter abbiano inevitabili rapporti con capi ultrà legati ad associazioni mafiose. È che vadano a cena col procuratore capo dio, lo ospitino in tribuna e non gliene parlino. O che lui non immagini nemmeno questa situazione. La sintesi. Ovvio che laInter sia benda quella. Chiaro che anni fa abbiano massacrato la Juve per molto meno. Ma la Procura dio ben poco ha fatto dopo Boiocchi e le dirigenze erano quasi indifese. Ma cene e tribune dovevano servire a qualcosa, no?".