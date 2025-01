Iltempo.it - Ranieri si conferma mister derby. Pellegrini e Saelemaekers fanno volare la Roma

l'aveva fiutata. L'occasione, del resto, era la più ghiotta: “Loro sono stanno vivendo un momento eccezionale, ma ilfa storia a sé”. In quell'apparentemente insignificante “ma” c'era tutto il ‘sesto senso' del veterano di poterla portare a casa. Perché ormai è assodato che chi sta peggio, nelcapitolino, trova l'energia per risorgere. Il 2-0 finale è il manifesto ufficiale che lamanda al campionato. Della serie, “per l'Europa vogliamo tornare anche noi, non abbiamo ancora mollato”. Una Lazio dall'approccio sbadato crolla sotto i colpi del redivivo capitan Lorenzoe del sempre più determinante Alexis. Tutta la settimana a parlare del ballottaggio tra Pisilli ed El Sharaawy nel ruolo di trequartista incursore di sinistra. Alla fine, Sir Claudio sorprende tutti e inserisce quello che sarebbe ancora il capitano della, malgrado a forza di critiche negli ultimi mesi sembrano esserselo dimenticato in molti.