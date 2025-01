Sport.quotidiano.net - Rally. Primo degli italiani, la Dakar di Lucci parte con il piede giusto. Oggi la tappa marathon

È soddisfatto Paolodopo il prologo di venerdì e la primadi ieri alla. È il centauro di Castiglion Fiorentino a confessarlo sui propri social. "Abbiamo comunque di ché essere soddisfatti in questa prima vera giornata di competizione con unaad anello che prevedeva 86 chilometri di trasferimento e poi 413 chilometri di una insidiosa speciale, su percorsi in prevalenza moto enduristici con arrivo nell’ormai familiare bivacco di Bisha". Paoloha portato al traguardo la sua Honda in poco più di 5 ore e 19’, posizionandosi ventunesimo assoluto e quinto della categoria2, posizioni che occupa anche nelle rispettive classifiche generali con un ritardo rispetto al pilota di testa della sua categoria contenuto in soli 8’ 38”, portandosi a casa anche al soddisfazione, mai banale, di essere ildei piloti, come lo era stato già ieri, ed anchedei piloti Honda che dispongono del prototipo CRF 450HRC.