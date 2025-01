Prostituzione Salvini | È un lavoro da regolamentare

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – La"è unda". Così Matteo, nel corso della diretta social di oggi, 5 gennaio, torna a parlare di riapertura delle case chiuse. "Togliere le persone dalle strade,, controllare e tassare quello che è un, come tale riconosciuto, in Svizzera in Austria in Germania", dice il leader .