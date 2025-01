Secoloditalia.it - Primo femminicidio del 2025: vigilante ammazza la moglie e si suicida dopo sette mesi di matrimonio

Ha sparato con la pistola di servizio (Glock 17 cal. 9) regolarmente detenuta un colpo alla29enne, romena, per poi spararsi alla tempia. Sono i dettagli emersi dalla ricostruzione dell’omicidio-suicidio avvenuto questa mattina a Gualdo Tadino, nella frazione Gaifana, in una abitazione in via degli Ulivi. L’uomo, una guardia giurata di 38 anni, è stato trovato senza vita accanto alla vittima. I rilievi ancora in corso, a cura della Sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Perugia e Compagnia Carabinieri di Gubbio, confermano la dinamica. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato a dissidi coniugali. Sul posto il medico legale e il sostituto procuratore di turno.La guardialadiDaniele Bordicchia, 39 anni, del posto,con una ditta privata, avrebbe prima colpito laStefania Feru, trentenne operatrice socio sanitaria al Serafico di Assisi, istituto che si occupa dell’assistenza a bambini disabili, per poirsi con la stessa arma.