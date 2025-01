Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: Thuram no, Leao ni. Supercoppa di spine

Leggi su Pianetamilan.it

Questa è ladi '', in edicola oggi, domenica 5 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Ladi '' apre con la Juventus. I grandi ex banconieri: "Motta, ridacci la Juve". Torino nel nome di Agroppi. Napoli da paura a Firenze. Comanda Conte.no,ni.di. Ecco ladi ''.