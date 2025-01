Sport.quotidiano.net - Prima categoria. L’Orbetello fa il tifo per l’Argentario

Sedicesima giornata del girone C diconcapolista che chiede un favore al. I santostefanesi infatti, decimi in classica con 19 punti, oggi saranno sul campo del Venturina. I lagunari sono primi in classifica con 7 punti di vantaggio sul Venturina e oggi sperano in un regalo dal; maci sarà da battere in casa il Radicondoli. In ottica salvezza, il Fonteblanda, fanalino di coda con 9 punti, oggi sarà sul campo del San Miniato, sesto in classifica; il Sant’Andrea, terzultimo, oggi ospita il Donoratico per una sfida alquanto complicata per i biancocelesti. Il Monterotondo sarà sul campo della Casolese, terza forza del torneo. Lo Scarlino invece ospita il Pianella per un incontro molto delicato.