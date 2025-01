Spettacoloitaliano.it - Pooh noi amici per sempre replica in tv e in streaming: dove rivedere il concerto di Canale 5

Leggi su Spettacoloitaliano.it

noiperin tv e innoiperil-evento, per la prima volta in assoluto nella magica cornice di Piazza San Marco a Venezia, della band che ha fatto la storia della musica italiana. Un grandissimo show con la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker, che ripercorrerà con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi, alla loro carriera e ai brani che continuano a far sognare tantissime generazioni. Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico di5 un viaggio nel tempo e nelle emozioni. Ospiti due grandi nomi della musica italiana: Il Volo e Patty Pravo, che duetteranno con la band sulle note di brani indimenticabili tratti dal loro celebre repertorio.