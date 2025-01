Lapresse.it - Piersanti Mattarella, Bindi: “Fu ucciso perché era l’erede di Aldo Moro”

Dopo la notizia di due nuovi indagati sull’omicidio del presidente della Regione Siciliail 6 gennaio del 1980 davanti alla sua casa nel centro di Palermo, Rosyha spiegato quali, secondo lei, sarebbero i motivi principali dell’agguato. “Penso chesia statoper due motivi, entrambi profondi. Il primo legato alla funzione di presidente della regione, stava lavorando per una regione con le carte in regola. Era convinto che, se la Sicilia avesse iniziato a rispettare le leggi, la mafia non avrebbe più avuto ossigeno. Non era un uomo dell’antimafia retorica”, ha dichiarato l’ex presidente della commissione Antimafia in una intervista a ‘La Repubblica’, secondo cui la procura di Palermo indaga su Nino Madonia, esecutore materiale, e Giuseppe Lucchese, che guidava l’auto della fuga.