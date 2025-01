Lanazione.it - Piaggio, si riparte. Gli operai dei motori entrano il 13 gennaio

Leggi su Lanazione.it

PONTEDERA (Pisa)Riapre la grande fabbrica di Pontedera, ma in modo graudale. Laha annunciato il piano operativo che accompagnerà la ripresa della produzione verso il picco stagionale che come ogni anno arriverà in primavera. La fabbrica è ferma da metà dicembre con il ricorso alla cassa integrazione e lo rimarrà ancora per alcune settimane. Lo stop era già stato annunciato dall’azienda ai sindacati e rimane nel solco dei precedenti anni. Per il mese dichieste 4 settimane di cassa integrazione: 700 unità alle 2R; 290 aie 94 ai veicoli commerciali. Ma non sarà per tutti uguale il periodo di stop. I primi a rientrare, il 13, saranno quelli del reparto. Poi a inizio febbraio toccherà ai lavoratori delle due ruote e infine a quelli dei veicoli commerciali.