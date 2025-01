Lapresse.it - Perugia, marito e moglie trovati morti in casa

Leggi su Lapresse.it

Poco dopo le 10 sono statii corpi dinella abitazione della coppia in località Gaifana, a Gualdo Tadino, in provincia di. I due convivevano nelladove sono stati rinvenuti i cadaveri: una delle ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri è quella di un omicidio-suicidio. Sono ora in corso le attività da parte degli uomini dell’Arma.