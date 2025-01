Perugiatoday.it - Perugia, 19enne accoltellato in centro storico

Leggi su Perugiatoday.it

Giovanein. È successo a, in via Cartolari. I poliziotti, allertati da una chiamata che denunciava un'aggressione in corso, hanno trovato un, cittadino israeliano, con varie ferite da arma da taglio all’addome e alla testa. Il giovane è stato soccorso.