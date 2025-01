Ilpescara.it - "Perché donare il sangue è importante": concerto dell'Avis nel giorno dell'Epifania

Leggi su Ilpescara.it

Evento in musica, organizzato dall'Pescara per sensibilizzare sempre di più alla culturaa donazione di, in occasione. Alle 18 di lunedì 6 gennaio appuntamento con il"Christmas Inside" assieme ai Gospel Sound Machine, gruppo guidato dal Maestro Loris Medoro.