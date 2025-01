Anconatoday.it - Paura nella notte, va a fuoco una canna fumaria: l'intervento dei vigili del fuoco

Leggi su Anconatoday.it

CORINALDO –a Corinaldo, in via Passo dell’Acquedotto, per unaè andata a. Sul posto, attorno alle 2.30, è intervenuta la squadra deideldi Senigallia che, con il supporto di un'autobotte, ha spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. La.