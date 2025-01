Ilgiorno.it - “Partecipare”. Bilancio lusinghiero

Prosegue il progetto "", promosso dalla consigliera Rosy Rossetti e dalla vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Raffaella Novati (nella foto) che, all’unisono, cercano sempre di proporre coinvolgenti novità per i cittadini di ogni età. Sono lezioni di welfare di comunità promosse dall’Ufficio di piano dell’ambito di Lodi. Si vogliono creare momenti di incontro e inclusione nel quartiere San Biagio e nella frazione Triulza di Codogno e il riscontro è stato positivo. Arriva il. All’oratorio San Vincenzo Grossi, in collaborazione con il progetto Silver e Codogno Dementia Friendly 2024, agli over 65 sono stati proposti sketch teatrali sulla prevenzione alle truffe e un aperitivo. Invece al Circolo Arci Nova Triulza c’è stato un laboratorio creativo di colori a pastello, sul Natale, per bambini e ragazzi, con merenda, possibile grazie a una mamma volontaria e con già 17 iscritti.