Papa | Basta colpire i civili Si agisca

13.30 "La comunità internazionalecon fermezza perché nei conflitti sia rispettato il diritto umanitario.le scuole, gli ospedali.i luoghi di lavoro. Non dimentichiamo che la guerra è sempre una sconfitta". CosìFrancesco che all'Angelus è tornato nuovamente a chiedere che siper il rispetto del diritto umanitario durante i conflitti. Bergoglio è tornato anche a pregare per la pace per tutti i Paesi in guerra.