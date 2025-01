Lanazione.it - Pacchetto scuola. Ecco i contributi

Leggi su Lanazione.it

Il Comune di Calci sostiene le scuole con i ragazzi e le loro famiglie. Anche per questo anno scolastico il Comune di Calci garantirà il massimo erogabile – 300 euro pro-capite – del contributo economico denominato “”. Si tratta di una misura sociale molto attesa: ogni anno sono diverse decine le famiglie che ne fanno richiesta, rientrando nei limiti Isee previsti dal bando. Anche nel 2024 sono davvero tante, ben 75, le famiglie calcesane ad averne diritto. La Regione Toscana invierà al Comune di Calci circa 10mila euro, con i quali è possibile garantire quasi il 50 per cento del fabbisogno economico 2024/25. L’amministrazione comunale ha quindi deciso, come già fatto negli ultimi anni, di integrare tali risorse per poter erogare il massimo previsto dal bando, come detto 300 euro pro-capite, a tutte le famiglie che ne hanno diritto e che rendiconteranno le spese sostenute.