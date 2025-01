Cms.ilmanifesto.it - Orfani di femminicidio, il governo taglia i fondi

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«È aberrante che l’orfano debba fare domanda per avere un sussidio e che questo non venga erogato immediatamente. Devono essere le istituzioni ad andare daglie non viceversa». Giuseppe .di, ilil manifesto.