Lopinionista.it - Nuova traduzione per “1984” di George Orwell

MILANO – È tempo di affrontare la realtà senza filtri. Nella sua più spietata e lucida incarnazione, il capolavoro distopico di, “”, si prepara a scuotere le coscienze italiane con unafirmata da Matteo Bavestrelli su edizioni Kdope, uscito il 12 dicembre 2024. Un lavoro audace e senza mezzi termini, concepito per restituire intatta l’essenza dell’incuboiano.In un mondo dove il linguaggio è controllato e la verità si piega alla volontà del potere, l’organico “” diventa più di un libro: una finestra sulla distopia che abitiamo e un richiamo urgente all’azione. Ladi Bavestrelli si distingue per il suo approccio crudo, diretto e privo di censure, un antidoto necessario contro le sfumature ingannevoli del politicamente corretto.Oceania è qui, da Milano passando per Roma, sino a tacco e punta dello Stivale.